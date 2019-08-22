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Только половина россиян верно описала внешний вид флага страны
Проведенный ВЦИОМ опрос показал, что большинство россиян испытывает гордость при виде российского флага, но только половина знает, как он выглядит

Подавляющее большинство россиян (84%) испытывает гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, однако лишь половина из них знает, как этот флаг выглядит. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии отмечаемого 22 августа Дня государственного флага Российской Федерации.

В соответствии с законом, российский флаг представляет собой прямоугольный (отношение ширины к длине 2:3) триколор из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Однако верно назвать расположение полос на флаге смогли только 50% участников опроса ВЦИОМ. Еще 37% верно назвали цвета флага, но перепутали их порядок, 9% ошиблись во всем, а 4% просто признались, что не могут ответить на вопрос.

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Чаще других без ошибок описали российский флаг юноши и девушки 18-24 лет (72%) и респонденты с высшим образованием (55%), чаще всего допускали ошибки при описании флага или просто признавались в незнании люди старше 60 лет (64%) и обладатели среднего образования (60%).

При этом большинство россиян (53%) в ходе опроса заявили, что незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах». «Нормальным» незнание государственных символов сочли только 6% респондентов.

День государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года, в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина. В указе целью введения праздника было названо «воспитание у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

В 2019 году мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении 24 августа митинга на проспекте Сахарова, после чего объявила о проведении в этот день на том же же месте концерта в честь Дня российского флага.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВЦИОМ
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