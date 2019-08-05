Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

Социологи сравнили отношение россиян к советской и нынешней власти

Как выяснил Левада-центр, респонденты считают советскую власть близкой к народу, прочной и справедливой. Нынешнюю российскую власть опрошенные воспринимают как криминальную и бюрократичную

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Отношение россиян к власти периода конца 1970-х — начала 1980-х годов оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, сообщают «Ведомости».

Большинство участников опроса (29%) охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, еще 25% — как сильную и прочную. Справедливой советскую власть считают 22% респондентов, законной — 20%. Недальновидной ее назвали 18% опрошенных, а бюрократичной — 15%.

По данным исследования, нынешнюю российскую власть большая часть опрошенных (41%) воспринимает как криминальную и коррумпированную. 31% респондентов считают ее чужой и далекой от народа, 24% — бюрократичной. Еще 15% опрошенных сочли современную власть непоследовательной.

Опрос был проведен с 27 июня по 4 июля среди 1608 респондентов.