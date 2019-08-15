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X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,35%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Власти Москвы предложили оппозиции другое место для митинга 24 августа

Власти Москвы не согласовали проведение оппозицией 24 августа шествия по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также митинга на площади Победы. Заявки на проведение обеих акций подали в мэрию столицы глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Целью проведения шествия и митинга было названо «выступление в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва и об освобождении политических заключенных», а предполагаемое число участников определено в 100 тыс. человек.

В мэрии, однако, предложили перенести обе акции в Марьино. В письме за подписью первого заместителя главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника (документ передал РБК помощник Дмитрия Гудкова) говорится, что проведение шествия по предложенному оппозицией маршруту (от Каланчевской улицы до Тургеневской площади) «создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных и экстренных служб», а также нарушит права тех, кто в акции не участвует.

Митинг же на площади Победы, как отмечается во втором письме за подписью Олейника, помешает проведению там ранее запланированного мероприятия.

В связи с этим Олейник предложил авторам заявки провести шествие по улицам Перерва и Люблинская, а митинг — у памятника Солдату Отечества на пересечении этих улиц.

Предыдущий митинг оппозиции с теми же требованиями прошел 10 августа на проспекте Сахарова. Тогда акция, по оценке активистов проекта «Белый счетчик», собрала до 60 тыс. участников. Полиция, в свою очередь, заявила о 20 тыс. пришедших на мероприятие.

Теги: Москва, митинг, Шествие
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