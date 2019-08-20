На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага

На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага

Мероприятие с участием звезд шоу-бизнеса, посвященное Дню российского флага, готовят ветеранские организации героев России и афганцев. Несколькими днями ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении митинга на этом же месте

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова пройдет концерт в честь Дня российского флага, сообщили «Интерфаксу» в комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ранее власти Москвы не согласовали на эту дату шествие оппозиции по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой, а также митинга на площади Победы «в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Мосгордумы и об освобождении политзаключенных». Столичная мэрия предложила перенести акции в Марьино.

Заявку на митинг-концерт численностью 50 тыс. человек подавали вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы Николай Антошкин, а также зампредправления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-глава московского муниципального образования «Пресня» Петр Петров, сообщала русская служба Би-би-си.

День российского флага отмечается 22 августа. По словам Петрова, массовое мероприятие они попросили провести в субботу.

Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на запросы Би-би-си.