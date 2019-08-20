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Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага
Мероприятие с участием звезд шоу-бизнеса, посвященное Дню российского флага, готовят ветеранские организации героев России и афганцев. Несколькими днями ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении митинга на этом же месте
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова пройдет концерт в честь Дня российского флага, сообщили «Интерфаксу» в комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.

Ранее власти Москвы не согласовали на эту дату шествие оппозиции по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой, а также митинга на площади Победы «в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Мосгордумы и об освобождении политзаключенных». Столичная мэрия предложила перенести акции в Марьино.

Заявку на митинг-концерт численностью 50 тыс. человек подавали вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы Николай Антошкин, а также зампредправления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-глава московского муниципального образования «Пресня» Петр Петров, сообщала русская служба Би-би-си.

День российского флага отмечается 22 августа. По словам Петрова, массовое мероприятие они попросили провести в субботу.

Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на запросы Би-би-си.

Источник РБК, знакомый с ходом подготовки мероприятия, говорит, что в нем могут принять участие артисты, в том числе Филипп Киркоров и Григорий Лепс. «Идут переговоры с «Голубыми беретами», Василием Лановым, Григорием Лепсом, Светланой Сургановой, Владимиром Кузьминым, Филиппом Киркоровым, Валдисом Пельшем, Кристиной Орбакайте, Ars n, Natan, Валерией и Тимати. Плюс будет флешмоб «флаг-рекордсмен» для Книги рекордов Гиннесса», — рассказал собеседник РБК. На концерт также пригласят известных спортсменов и героев России и СССР, в том числе пилотов «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, сообщил «Интерфакс».

Агент Тимати заявил, что «артист, как обычно, в августе в отпуске», а про какой-либо концерт 24 августа он не слышал. В разговоре с РБК PR-менеджер артиста Максим Задворнов попросил обратиться по этому вопросу к организаторам концерта. «Я знаю, что мы выступаем 24 августа в двух местах. Где точно, я не могу сказать. Мэрия участвует как организатор», — сообщил РБК руководитель ансамбля «Голубые береты» Сергей Яровой.

Свое участие в концерте по случаю Дню флага подтвердил Григорий Лепс. Его гендиректор Владимир Урюпин рассказал РБК, что все переговоры у них проходят по этому поводу с «Первым каналом». Участие в концерте 24 августа РБК также подтвердили певица Светлана Сурганова, Филипп Киркоров, актер театра и кино Василий Лановой.

Помимо артистов на митинг активно собирают волонтеров, о чем свидетельствует информация на сайте «Мосволонтер».

Авторы: Анна Трунина, Александра Юшкявичюте
Теги: Москва, акция протеста, российский флаг, ветераны, Афганистан
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