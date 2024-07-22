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Военная операция на Украине ,  
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Журналистке Курмашевой дали 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию

Сюжет
Военная операция на Украине
Дело о «фейках» против Алсу Курмашевой возбудили в декабре прошлого года. По мнению обвинения, «ложная информация» содержалась в ее книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину»
Алсу Курмашева
Алсу Курмашева (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Из карточки дела на сайте Верховного суда Татарстана следует, что обвинительный приговор Курмашевой был вынесен 19 июля.

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«Ложная информация», по версии обвинения, содержалась в ее книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую она выпустила в ноябре прошлого года в интернет-издании «Idel.Реалии» (признано Минюстом иноагентом).

РБК обратился за комментарием к адвокату Алсу Курмашевой.

Курмашева была арестована в октябре прошлого года. Ей вменяли ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации). У журналистки также есть гражданство США.

В декабре того же года источники РБК сообщали, что против нее возбудили новое дело — по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение «фейков» об армии, предусматривает лишение свободы до десяти лет).

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Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
журналистка приговор фейк Татарстан
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