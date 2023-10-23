Суд в Казани арестовал журналистку «Радио Свобода»

Алсу Курмашева пробудет в СИЗО как минимум до 5 декабря. Ей грозит наказание сроком до пяти лет

Алсу Курмашева (Фото: Алексей Насыров / Reuters)

Советский районный суд Казани принял решение о заключении под стражу до 5 декабря редактора радиостанции «Радио Свобода» (Минюст признал иноагентом) Алсу Курмашевой. «Пока арест, заключение под стражу», — сообщил РБК ее адвокат Эдгар Матевосян. По его словам, защита журналистки обязательно подаст апелляцию на это решение.

Матевосян уточнил, что Курмашеву обвиняют по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации»). Эта статья предполагает в случае доказательства вины в качестве наказания либо штраф, либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Курмашева была задержана в Казани 19 октября. Как сообщало издание «Коммерсантъ Казань», ее заподозрили в сборе информации о военной деятельности, которую иностранные источники могли использовать против безопасности России.

Издание «Татар-информ» сообщало, что Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов Татарстана и готовила на их основании аналитические материалы для международных организаций.

У Курмашевой два паспорта — российский и американский. В основном она проживает в Праге. Как сообщали в Комитете защиты журналистов, в Россию она приезжала на несколько недель по семейным обстоятельствам. Когда она уже собиралась уехать обратно, женщину задержали в аэропорту Казани и изъяли у нее оба паспорта.