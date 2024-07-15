Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к восьми годам по делу о фейках

Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках

Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Поводом стало интервью, где Гессен упоминала в том числе события в Буче. Журналистка живет в США

Маша Гессен (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии проживающую в США журналистку Марию (Машу) Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Гессен признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти). Отбывать наказание она должна в колонии общего режима.

Срок будет отсчитываться с момента задержания Гессен на территории России или ее экстрадиции.

Также суд запретил Гессен заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Российское МВД объявило Гессен в розыск в начале декабря 2023 года. В конце месяца суд заочно арестовал ее. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что дело в отношении журналистки завели из-за интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом), в котором она упоминала в том числе о «преступлениях» российских военных в Буче Киевской области. Об этом также писал телеграм-канал SHOT.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Бучи, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки. Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве заявили, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

Мария Гессен родилась в январе 1967 года в еврейской семье в Москве. В 1981 году эмигрировала с родителями в США, после развала СССР вернулась в Россию.

В начале 2000-х она возглавляла корпункт американского еженедельника US News & World Report, после чего работала редактором в журналах «Большой город», Gala, «Сноб» и «Вокруг света».

В 2012 году Гессен стала директором русской службы «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией, деятельность запрещена в России), однако спустя полгода покинула должность. За это время в полном составе была уволена интернет-редакция службы. В мае 2013 года журналистка решила покинуть Россию и переехала в США, где начала публиковаться в журнале The New Yorker. В 2017 году она стала его штатным автором.

Гессен также является автором ряда книг: в частности, она написала книгу «Человек без лица: Невероятный взлет Владимира Путина».