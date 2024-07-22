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В Москве в автосервисе нашли 4,5 кг героина, обрез и 12 мигрантов

Представитель МВД Волк: в Москве в автосервисе нашли 4,5 кг героина и мигрантов
Героин был расфасован более чем в сотню свертков. Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении наркотиков и оружия

В Москве в автосервисе нашли 4,5 кг героина, обрез и 12 мигрантов
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Полицейские в Москве обнаружили крупную партию героина у иностранца на территории одного из автосервисов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В ходе досмотра у иностранца нашли пакет «с веществом песочного цвета», а в багажнике машины еще более сотни свертков с неизвестным веществом весом 4,5 кг. Исследование показало, что это героин. Возбуждены уголовные дела по ст. 228 (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков), ст. 30 и ст. 228.1 (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса.

В ходе обследования местности у автосервиса полицейские нашли обрез ружья и патроны к нему, в связи с этим возбуждено дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов). На территории предприятия обнаружили 12 мигрантов, их задержали. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем правил въезда и пребывания в России).

Белорусские таможенники изъяли крупнейшую партию наркотиков
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Фото:customs_bel / Telegram

1 сентября 2023 года в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья сотрудники полиции изъяли у иностранца около 270 кг героина. Изъятая партия этого наркотика стала крупнейшей за последнее время в России. 214 кг было расфасовано по сверткам, остальное хранилось в мешках, стоимость партии составила на менее 2,7 млрд руб.

Спустя шесть дней, 6 сентября, полицейские смогли задержать иностранца, хранившего героин. Им оказался выходец из одной из стран Средней Азии. При осмотре его автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли еще один килограммовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом.

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Мир Ландау
наркотики героин Москва Ирина Волк МВД мигранты
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