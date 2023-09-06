branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
«Мы будем жить на 20 лет дольше»: каким видит будущее Ли Кай-Фу Pro, 13:13
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 13:12
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 13:07
Кремль заявил о настороженности из-за учений США и Армении Политика, 13:05
Опрос РБК: какой курс рубля и ставки ЦБ ждут инвесторы к концу года Инвестиции, 13:00
Где провести беззаботные выходные вдали от города 12:58
Госдеп рассказал о целях визита Блинкена в Киев Политика, 12:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Иностранец хранил дома в Подмосковье 270 кг героина Общество, 12:50
Риелторы оценили рост цен на жилье в Москве в августе Недвижимость, 12:49
Кремль связал помощь Киеву с желанием США биться до последнего украинца Политика, 12:47
Минобороны сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ Политика, 12:46
В Киев приехала премьер министр Дании Метте Фредериксен Политика, 12:39
Фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун показали на Венецианском фестивале Life, 12:38
Минобороны исключило «изменения в тактическом положении» в Запорожье Политика, 12:38
Общество ,  
0 

Иностранец хранил дома в Подмосковье 270 кг героина

Полицейские задержали иностранца, хранившего дома в Подмосковье 270 кг героина

Иностранец хранил дома в Подмосковье 270 кг героина
Video

Сотрудники МВД задержали в подмосковной деревне Любаново (находится в Наро-Фоминском районе) гражданина одной из республик Средней Азии, у которого нашли 270 кг героина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом, которое, как показало исследование, оказалось героином.

Затем обыски прошли в доме у мужчины. На придомовом участке в металлическом контейнере нашли 214 килограммовых полимерных свертков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с таким же содержимым весом 56 кг.

Всего полицейские изъяли у подозреваемого около 270 кг героина. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По этой статье мужчине грозит максимум до восьми лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

О конфискации у иностранца 270 кг героина ранее писал телеграм-канал Mash. По его данным, наркотики нашли у гражданина Таджикистана. 214 кг вещества было расфасовано по сверткам, остальное хранилось в мешках. Стоимость партии оценивали не менее чем в 2,7 млрд руб., писал телеграм-канал.

Читайте на РБК Pro
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Теги
Подмосковье Московская область героин наркотики МВД
Материалы по теме
В порту Петербурга таможенники нашли 8 кг кокаина на судне из Латвии
Общество
В Италии конфисковали 3 т кокаина в контейнерах с бананами
Общество
Где в фуре спрятали 500 кг кокаина, которые вывозили из России. Видео
Общество