Иностранец хранил дома в Подмосковье 270 кг героина

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Сотрудники МВД задержали в подмосковной деревне Любаново (находится в Наро-Фоминском районе) гражданина одной из республик Средней Азии, у которого нашли 270 кг героина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом, которое, как показало исследование, оказалось героином.

Затем обыски прошли в доме у мужчины. На придомовом участке в металлическом контейнере нашли 214 килограммовых полимерных свертков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с таким же содержимым весом 56 кг.

Всего полицейские изъяли у подозреваемого около 270 кг героина. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По этой статье мужчине грозит максимум до восьми лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

О конфискации у иностранца 270 кг героина ранее писал телеграм-канал Mash. По его данным, наркотики нашли у гражданина Таджикистана. 214 кг вещества было расфасовано по сверткам, остальное хранилось в мешках. Стоимость партии оценивали не менее чем в 2,7 млрд руб., писал телеграм-канал.