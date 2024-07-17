Белорусские таможенники изъяли крупнейшую партию наркотиков
Таможенники Белоруссии за сутки изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков и синтетических психотропных веществ — больше 370 кг и 706 кг соответственно, сообщил Государственный таможенный комитет республики.
Так, первую часть незаконного груза — более 184 кг гашиша — обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика. Вторую партию в 188 кг гашиша пытались вывезти в Россию — витебской таможней задержан соучастник — гражданин Белоруссии.
В то же время в Бресте таможенники установили контакты поляка, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию.
«Здесь работали во взаимодействии с подразделениями наркоконтроля Брестского УВД. При попытке скрыться задержан очередной преступник, который пытался вывезти почти 706 кг психотропа 4-СМС», — добавили в комитете.
Все причастные к незаконному обороту наркотиков задержаны, в отношении них расследуются дела по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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