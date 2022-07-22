В России второй день подряд выявили более 6 тыс. заболевших коронавирусом

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за прошедшие сутки выявили 6659 новых случаев заражения коронавирусом, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне этот диагноз также поставили более 6 тыс. раз, что стало максимумом с 1 мая. Тогда в стране выявили 7047 заболевших. Суточный прирост заболеваемости составил 4,2%.

За сутки больше всего новых случаев зарегистрировали в следующих регионах:

Москва — 1787;

Санкт-Петербург — 693;

Московская область — 680;

Свердловская область — 171.

Пятое место по числу заболевших заняли Ростовская область и Краснодарский край, где COVID-19 заразились по 145 человек.

Чаще всего в больницу с коронавирусом попадали жители первых трех регионов (210, 77 и 70 человек соответственно). Четвертую и пятую строчки по этому показателю заняли Татарстан и Астраханская область (по 42 случая). Всего по стране госпитализировано 1167 человек, что на 2,3% меньше, чем днем ранее.

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За сутки от коронавируса вылечились 4687 пациентов (+3,5%), 41 человек умер.

Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 18,5 млн случаев заражения коронавирусом. 17,9 млн пациентов выздоровели, чуть более 382 тыс. человек умерли.

1 июля Роспотребнадзор отменил все меры, введенные в связи с распространением коронавируса. 15 июля власти сняли связанные с ним запреты на пересечение госграниц. Однако ведомство пообещало усилить ограничения вновь, если обстановка усугубится. Уже 18 июля Роспотребнадзор сообщил, что недельная заболеваемость вирусом внутри страны выросла на 30% по сравнению с предшествующей неделей. Общую ситуацию с распространением COVID-19 в России специалисты назвали стабильной. Они напомнили, что региональные власти могут вводить ограничения на подконтрольных им территориях, если сочтут это нужным.