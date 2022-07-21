В России выявили максимальное число случаев коронавируса с 1 мая

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за сутки выявили 6391 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимумом с 1 мая, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В первый день мая в России зарегистрировали 7047 пациентов с этим диагнозом.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

Москва (1763);

Московская область (637);

Санкт-Петербург (604);

Ростовская область (185);

Свердловская область (178).

За тот же срок в больницы с коронавирусом доставили 1195 пациентов. Больше всего заболевших госпитализировали в Москве (179), Подмосковье (79), Санкт-Петербурге (71), Астраханской и Кировской областях (55 и 47 соответственно).

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 4529 человек, 42 пациента с этим диагнозом умерли.

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Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 18,5 млн случаев заражения коронавирусом. В 17,9 млн случаев пациенты выздоровели, чуть более 382 тыс. человек умерли.

1 июля Роспотребнадзор снял в России все ковидные ограничения, 15 июля были сняты все запреты на пересечение госграниц. Ведомство обещало вернуть ограничения, если ситуация усугубится. Уже 18 июля Роспотребнадзор сообщил, что недельная заболеваемость вирусом внутри страны выросла на 30% по сравнению с предшествующей неделей. Однако общую ситуацию с распространением COVID-19 ведомство назвало стабильной. Специалисты напомнили, что, если в том или ином регионе обстановка ухудшится, власти могут ввести ограничения только на его территории.