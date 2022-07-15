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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 24 июля

Аэропорты не работают уже пять месяцев, с начала российской военной операции. РЖД запустили на юг дополнительные поезда
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля 2022-го, сообщил РБК представитель Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В последний раз ограничения продлевали до 18 июля.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов. Запрет на полеты действует уже пять месяцев.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

В Краснодарском крае единственным работающим аэропортом остается Сочи, где создан временный хаб. В конце мая РЖД сообщили, что летом запущены дополнительные поезда на южном направлении, всего курсировать до курортов юга России будут 144 состава.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что турпоток за июнь оказался на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2019-м он снизился на 12%. Сезон «полноценно не состоялся», сказал глава региона. Он также пояснил, что число поездов, следующих в Крым, увеличить невозможно из-за пропускной способности железной дороги.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация полеты юг России путешествия авиалинии Крым Анапа
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