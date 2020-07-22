Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии

Суд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил постановление о содержании Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко под стражей. Их обвиняют в избиении заключенных в коридоре штрафного изолятора в 2016 году

Исправительная колония №1 в Ярославле (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба адвоката Зиябова и Никитенко удовлетворена. Постановление Заволжского суда [Ярославля] от 25 июня о продлении срока содержания под стражей подсудимым отменено. Иной меры пресечения им не избиралось», — сказал представитель суда.

Зиябов и Никитенко обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Они были задержаны в августе 2018 года. По версии следствия, в 2016 году в ярославской колонии № 1 «проводились плановые режимные мероприятия», к которым привлекли сотрудников колонии № 8, в том числе Зиябова и Никитенко. В коридоре исправительного учреждения заключенным нанесли «множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», сообщал СК.

По данным фонда «Общественный вердикт», бывший замначальника отдела безопасности колонии № 8 Зиябов избил не менее трех заключенных. А бывший начальник цеха центра трудовой адаптации осужденных этой колонии Никитенко во время прогона заключенных по коридору штрафного изолятора бил их по головам и спинам, а также наносил удары ногами и дергал за одежду.