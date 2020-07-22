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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии

Суд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил постановление о содержании Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко под стражей. Их обвиняют в избиении заключенных в коридоре штрафного изолятора в 2016 году
Исправительная колония №1 в Ярославле
Исправительная колония №1 в Ярославле (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба адвоката Зиябова и Никитенко удовлетворена. Постановление Заволжского суда [Ярославля] от 25 июня о продлении срока содержания под стражей подсудимым отменено. Иной меры пресечения им не избиралось», — сказал представитель суда.

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Скриншот с видео

Зиябов и Никитенко обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Они были задержаны в августе 2018 года. По версии следствия, в 2016 году в ярославской колонии № 1 «проводились плановые режимные мероприятия», к которым привлекли сотрудников колонии № 8, в том числе Зиябова и Никитенко. В коридоре исправительного учреждения заключенным нанесли «множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», сообщал СК.

По данным фонда «Общественный вердикт», бывший замначальника отдела безопасности колонии № 8 Зиябов избил не менее трех заключенных. А бывший начальник цеха центра трудовой адаптации осужденных этой колонии Никитенко во время прогона заключенных по коридору штрафного изолятора бил их по головам и спинам, а также наносил удары ногами и дергал за одежду.

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Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №&nbsp;1 в Ярославле

В августе 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиений, которое снял сотрудник ФСИН на портативный видеорегистратор. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело и в ведомстве заявили, что были установлены личности двух человек, принимавших участие в избиениях: ими оказались два сотрудника ведомства.

В июле 2018 года газета опубликовала первое видео из ярославской колонии. На нем сотрудники ФСИН избивали дубинками заключенного Евгения Макарова. Вскоре после публикации последовало возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК), фигурантами которого стали 12 сотрудников ИК-1.

Авторы: Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: колония, Ярославская область
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