Двоих сотрудников ярославской колонии задержали за избиение заключенных

Следственный комитет объявил о задержании двоих сотрудников исправительной колонии №8 по Ярославской области. Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко подозреваются в избиении заключенных. Об этом сообщается на сайте СК.



«В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», — говорится в сообщении СК.



Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте Зиябова и Никитинко. В СК продолжают выяснять, кто еще был причастен к избиению осужденных.

Новое дело о пытках в Ярославской колонии №1 было возбуждено после публикации 23 августа в «Новой газете» видео, на котором сотрудники в форме избивали людей в тюремной одежде. Кадры снял сотрудник ФСИН на свой портативный видеорегистратор. В пятницу, 24 августа, Следственный комитет возбудил уголовное дело после опубликованного видео. Тогда в ведомстве отметили, что были установлены личности двух человек, участвовавших в избиении. В СК добавили, что ими оказались два сотрудника ФСИН, которые раньше привлекались к уголовной ответственности.

Первое видео с избиением заключенного в Ярославской колонии «Новая газета» опубликовала в июле. После этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России). Его фигурантами являются 12 сотрудников колонии, 11 из которых находятся в СИЗО, а еще один под домашним арестом.