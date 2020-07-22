Антикризисные меры , 22 июл, 18:46
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Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии главы Ростуризма Зарины Довгузовой.
В презентации, которую ранее Ростуризм направил туроператорам, говорилось, что Крым и Кубань участвовать в программе кешбэка не будут. Однако Догузова уточнила, что поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября.
По ее словам, программа стартует в начале августа. Деньги будут компенсироваться за туры, которые начинаются до конца 2020 года. Кешбэк будет возвращаться туристам на карты «Мир» в течение пяти дней.
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