Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии главы Ростуризма Зарины Довгузовой.

В презентации, которую ранее Ростуризм направил туроператорам, говорилось, что Крым и Кубань участвовать в программе кешбэка не будут. Однако Догузова уточнила, что поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября.

По ее словам, программа стартует в начале августа. Деньги будут компенсироваться за туры, которые начинаются до конца 2020 года. Кешбэк будет возвращаться туристам на карты «Мир» в течение пяти дней.

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