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Власти Крыма назвали число приехавших с начала сезона туристов

Новофёдоровка, Крым
Новофёдоровка, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

С начала открытия крымских курортов для отдыха на полуостров приехали около 400 тыс. туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает ТАСС.

«За первые десять дней Крым получил уже 400 тыс. туристов», — сказал он. Волченко отметил, что всего в июле республика ожидает приезда примерно 1,5 млн туристов.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

С 15 июня на полуострове отменили самоизоляцию и двухнедельную обсервацию для приезжих, карантин оставили только для тех, кто возвращается из-за рубежа. С 1 июля в гостиницах и санаториях Крыма можно размещать туристов из других субъектов России. Роспотребнадзор разрешил отдыхающим при заселении вместо справки об отсутствии коронавируса показывать только свидетельство об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение последних двух недель.

8 июля глава региона Сергей Аксенов объявил о начале высокого курортного сезона на полуострове, отметив, что практически все номера местных отелей и санаториев в среднем ценовом сегменте уже забронированы до начала осени.

Теги: Крым, отдых, курорты
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