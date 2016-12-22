Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд принял решение об аресте главы карельского отделения правозащитной организации «Мемориал», историка Юрия Дмитриева.

«Ходатайство следствия удовлетворено, Юрий Дмитриев арестован на два месяца, до 26 августа», — сообщил РБК пресс-секретарь Петрозаводского суда Сергей Величко.

В начале апреля городской суд Петрозаводска признал Дмитриева виновным в хранении оружия и приговорил к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии. Однако 14 июня Верховный суд Карелии приговор первой инстанции отменил и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр.

27 июня стало известно, что Дмитриев был задержан в карельском городе Олонец и направлен в изолятор временного содержания. 28 июня в СК сообщили, что против Дмитриева завели новое уголовное дело: его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

Юрий Дмитриев — руководитель карельского отделения историко-просветительского общества «Мемориал», историк и краевед, который обнаружил в Карелии массовые захоронения жертв «большого террора» 1930-х годов.