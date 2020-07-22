СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда

О том, что правительство вернулось к идее создания единого экологического фонда, издание сообщило в начале июля. Фонд будет отвечать за сбор средств для решения проблем с брошенными опасными объектами, владельцы которых обанкротились. В первую очередь это касается угледобывающих компаний, но механизм предложили распространить на все юридические лица, использующие объекты I и II категорий экологической опасности.

По предложению Минприроды, платить в фонд должны будут все участники рынка, а контролировать уплату взносов и сносить брошенные опасные объекты будет отдельная госкорпорация, которая выступит заказчиком для таких работ.

Концепцию проекта правительство направило в профильные ведомства 17 июля, до 20 июля они должны были его рассмотреть, пишет издание. В Минприроды и пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко ему комментариев не предоставили. РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

На фоне аварии на объекте «Норникеля» в Норильске в конце мая, когда произошел крупный разлив топлива, Абрамченко сообщила РБК, что власти готовят поправки в Градостроительный кодекс. Они будут предусматривать ответственность за вывод опасных объектов из эксплуатации. Их собственник будет вносить платежи на будущий вывод или за устранение последствий, подобных тем, что оказались в Норильске, отметила она.