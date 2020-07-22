СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Об этом со ссылкой на письмо главы ассоциации Дмитрия Вологжанина замглаве департамента электроэнергетики Минэнерго Петру Бобылеву сообщил «Коммерсантъ».
В Совете производителей энергии (СПЭ) состоят генерирующие компании, которые входят в крупные промышленные холдинги, в том числе «Газпром», ЛУКОЙЛ, En+, «Норникель», СУЭК, «Росатом» и другие.
Что не устраивает СПЭ:
- по мнению Вологжанина, Минприроды пытается на фоне создания фондов «установить новый неналоговый платеж». В то же время ведомство не учло негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на промышленность и падение цен на нефть. Кроме того, Минприроды не представило расчеты того, сколько нужно средств на устранение последствий НВОС и содержание самого фонда, оценку его бюджета и взносов от недропользователей «без риска существенного ухудшения финансового положения плательщиков», заявил Вологжанин. Как отмечают источники издания, взносы могут исчисляться миллиардами рублей;
- СПЭ не устраивает и то, что нет какой-либо системы контроля за расходованием средств фонда. Так, по мнению Вологжанина, есть «большие сомнения» по поводу эффективности управления новой госкорпорацией, когда есть пример «полной несостоятельности» деятельности «Российского экологического оператора». «Непрозрачность деятельности подобных госкорпораций ведет к непрозрачному расходованию средств, что не может быть поддержано», — отметил он;
- Промышленники полагают, что бремя компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, может быть возложено на добросовестных участников рынка;
- СПЭ выступило против того, чтобы критерием создания ликвидационных фондов было владение объектами I и II (наивысших) категорий НВОС. «Составляющие НВОС никаким образом не связаны с материалоемкостью капитальных сооружений, которые потребуют в обозримом будущем ликвидации, и площадью отводимых земельных участков, требующих рекультивации после их ликвидации», — указано в письме. В качестве критерия СПЭ предложил использовать сам экологический ущерб и плату за НВОС как его меру. Эта плата, если сделать ее целевой, может использоваться для устранения экологического ущерба при банкротстве предприятий, которые его допустили, отметил Вологжанин.