Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
В России умерли 112 человек с коронавирусом Общество, 10:46 В России за сутки зафиксировали 8,9 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:42 В Москве от коронавируса вылечились 1633 человека Общество, 10:36 Промоутер сообщил о планах чемпиона мира стать президентом Филиппин Спорт, 10:26 Это по-мужски: как подготовиться к отцовству правильно РБК и Андродоз, 10:23 Глава Росприроднадзора предложила повысить штрафы за вред экологии Бизнес, 10:09 Из-за паводков в трех районах Красноярского края объявили режим ЧС Общество, 10:08 Хешрейт биткоина приблизился к историческому максиму Крипто, 10:07 Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut Финансы, 10:06 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 10:04 Чемпион НБА заявил о нежелании нескольких игроков лиги доиграть сезон Спорт, 10:01 Центробежная сила: как пандемия подстегнула индивидуальное строительство Pro, 09:58 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 09:54 СМИ узнали о возобновлении производства ракет «Рокот» Россией без Украины Общество, 09:48
Бизнес ,  
0 

Глава Росприроднадзора предложила повысить штрафы за вред экологии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что сейчас штрафы за экологические нарушения «незначительные». Она предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова осенью планирует обратиться в правительство с предложением об увеличении штрафов за экологические нарушения. Об этом она заявила в интервью РБК.

«Даже по Кодексу административных правонарушений в России совершенно незначительные штрафы. А это (штраф за нарушения в области охраны природы. — РБК) должно быть дорого», — сказала Радионова.

Сейчас максимальный штраф на должностное лицо, которое принимает решение, составляет 30 тыс. руб., а на юрлицо — 100 тыс. руб., указала она. Увеличение штрафа за экологические нарушения Радионова считает справедливым. Но насколько должны быть увеличены санкции, глава Росприроднадзора не сказала.

Глава Росприроднадзора — РБК: «Штрафы не являются целью и панацеей»
Бизнес
Светлана Радионова

В качестве примера Радионова привела штраф, который пришлось заплатить BP из-за аварии в Мексиканском заливе в апреле 2010 года (тогда из-за аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в воду попало около 5 млн баррелей нефти) — $20,8 млрд. «Штрафы за экологические правонарушения во всем мире — одни из самых дорогих, если не самые дорогие. У нас пока не так. И это мешает делать нам свою работу. Штрафы за вред экологии должны быть высокими в России», — заключила она.

Глава Росприроднадзора также предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на ликвидацию последствий экологических аварий, в том числе на рекультивацию земель.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Средний размер штрафа за вред экологии в 2019 году составил 18,1 тыс. руб., это составляет всего 1,5 прожиточного минимума», — сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Такой уровень ответственности порождает безнаказанность, считает он. «Рост штрафов за нарушения правил дорожного движения привел к кратному сокращению показателя смертности на российских дорогах. Очевидно, что штрафы за экологические нарушения, особенно в части выбросов, водопользования и обращения с отходами, должны стать выше», — уверен Худалов.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: штрафы, экология, Росприроднадзор, Светлана Радионова
Материалы по теме
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Бизнес
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter