Глава Росприроднадзора предложила повысить штрафы за вред экологии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что сейчас штрафы за экологические нарушения «незначительные». Она предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова осенью планирует обратиться в правительство с предложением об увеличении штрафов за экологические нарушения. Об этом она заявила в интервью РБК.

«Даже по Кодексу административных правонарушений в России совершенно незначительные штрафы. А это (штраф за нарушения в области охраны природы. — РБК) должно быть дорого», — сказала Радионова.

Сейчас максимальный штраф на должностное лицо, которое принимает решение, составляет 30 тыс. руб., а на юрлицо — 100 тыс. руб., указала она. Увеличение штрафа за экологические нарушения Радионова считает справедливым. Но насколько должны быть увеличены санкции, глава Росприроднадзора не сказала.

В качестве примера Радионова привела штраф, который пришлось заплатить BP из-за аварии в Мексиканском заливе в апреле 2010 года (тогда из-за аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в воду попало около 5 млн баррелей нефти) — $20,8 млрд. «Штрафы за экологические правонарушения во всем мире — одни из самых дорогих, если не самые дорогие. У нас пока не так. И это мешает делать нам свою работу. Штрафы за вред экологии должны быть высокими в России», — заключила она.