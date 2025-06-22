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Общество ,  
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В пятиэтажке в Серове взорвался газ

Газ взорвался в пятиэтажном доме в Серове, сообщило управление МЧС по Свердловской области.

Взрыв произошел на верхнем этаже дома в 09:24 по местному времени (07:24 мск). 

Из здания эвакуировали 240 человек. Скорой помощи передали четырех человек. По предварительной информации, в результате взрыва повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир.

Спасатели начали разбор конструкций.

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Фото:МЧС Краснодарского края

E1.ru со ссылкой на очевидца пишет, что в соседнем доме также выбило стекла.

В августе 2024 года в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Жертвами взрыва стали 11 человек, несколько десятков пострадали. ТАСС сообщал, что в результате взрыва было разрушено порядка 15 квартир.

После взрыва были задержаны трое слесарей компании «Газэкс», отвечающей за газоснабжение дома. Позже одной из них предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Ее отправили под домашний арест.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Евгений Вахляев
взрыв газа Свердловская область Серов пятиэтажка
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