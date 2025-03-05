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СК возбудил дело по факту взрыва газа в Белореченске

Фото: МЧС Краснодарского края
Фото: МЧС Краснодарского края

Следователи Белореченска возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после взрыва газа в жилом доме, сообщило следственное управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Там уточнили, что взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Красной, привел к обрушению части строительных конструкций. «Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — добавили в управлении.

Дело возбуждено и расследуется по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 10 лет.

Причиной взрыва в жилом доме в Белореченске стал газовый баллон
Общество
Фото:МЧС Краснодарского края

По последним данным регионального главка МЧС России, пострадавшими числятся три человека.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, у одного из пострадавших диагностированы серьезные ожоги. Губернатор отметил, что в случае необходимости пострадавшего доставят в краевую больницу в Краснодар. Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Он добавил, что, по предварительным данным, в пятиэтажке взорвался баллон с газом.

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Теги
Краснодарский край Белореченск взрыв газа уголовное дело Следственный комитет
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