МЧС уточнило число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

При обрушении части дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек

При обрушении части дома после взрыва газа пострадали 26 человек, из них десять погибли, сообщил начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. 3 августа объявлено днем траура в городе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

При обрушении части дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек, из них десять погибли, сообщил начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев, передает ТАСС.

«Из 26 пострадавших, к сожалению, десять погибли, 16 человек госпитализированы», — сказал Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле с полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утром 3 августа МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте обрушения дома. По данным ведомства, из-под завалов были извлечены 15 человек, в том числе семеро детей. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Губернатор Евгений Куйвашев уточнил, что 16 человек были спасены.

В пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четверо детей. Еще 171 человек, включая 31 ребенка, остались у родственников.

По словам Куйвашева, сейчас «ведется работа по разрушению непригодной для проживания оставшейся части дома». Демонтаж планируется завершить в течение трех дней, рассказал он на встрече с жителями. После этого будут проведены экспертизы, чтобы оценить, пригодна ли для проживания оставшаяся часть дома — с четвертого по шестой подъезды.

Жители, утратившие все имущество из-за обрушения, получат по 500 тыс. руб. «Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики региона.

1 августа в Нижнем Тагиле на Сибирской улице в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 3 августа объявлено днем траура в городе.