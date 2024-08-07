Суд отправил под домашний арест слесаря по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Суд в Нижнем Тагиле отправил под домашний арест женщину-слесаря, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о взрыве газа и обрушении части жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в телеграм-канале.
«Ленинский районный суд г. Нижний Тагил избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста, с учетом времени задержания на срок один месяц 27 суток, то есть по 1 октября 2024 года», — говорится в сообщении.
Ее обвиняют по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть десяти человек. Статья в этой части предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
По версии следствия, женщина вместе с бригадой слесарей компании АО «ГАЗЭКС» 24 июня проводила работы по техническому обслуживанию газопровода и другого оборудования в многоквартирном доме по ул. Сибирская в городе Нижний Тагил. Они были последними, кто проверял состояние магистрального газа в доме.
По этому адресу 1 августа произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали десять человек, несколько десятков пострадали.
В доме находилось 80 квартир, писало издание Е1. ТАСС тогда сообщал, что в результате взрыва было разрушено порядка 15 квартир.
Частично разрушенный жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы.
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