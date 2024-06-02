Илон Маск: на спутниках Юпитера можно найти много интересного

Маск сообщил, что на спутниках Юпитера можно найти «много интересного»

На спутниках планеты Юпитер можно найти «много интересного», сообщил миллиардер, предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск.

Аккаунт Black Hole («Черная дыра») в соцсети X (Twitter) опубликовал снимок второго по величине спутника Юпитера Каллисто, который был сделан космическим аппаратом Galileo.

«Мы найдем много интересного на спутниках Юпитера», — прокомментировал пост Маск.

В апреле 2023 года Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету-носитель Ariane 5 с космическим зондом JUICE, предназначенным для изучения спутников Юпитера. Ожидается, что JUICE достигнет цели в июле 2031 года.

Главной целью миссии является исследование спутников Европа, Ганимеда и Каллисто. Их поверхность покрыта льдом, под которым могут скрываться водные океаны. В ЕКА отметили, что спутники, каждый из которых размером с планету, «дают нам дразнящие намеки на то, что условия для жизни могут существовать не только» на Земле.