Маск сообщил, что на спутниках Юпитера можно найти «много интересного»
На спутниках планеты Юпитер можно найти «много интересного», сообщил миллиардер, предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск.
Аккаунт Black Hole («Черная дыра») в соцсети X (Twitter) опубликовал снимок второго по величине спутника Юпитера Каллисто, который был сделан космическим аппаратом Galileo.
«Мы найдем много интересного на спутниках Юпитера», — прокомментировал пост Маск.
В апреле 2023 года Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету-носитель Ariane 5 с космическим зондом JUICE, предназначенным для изучения спутников Юпитера. Ожидается, что JUICE достигнет цели в июле 2031 года.
Главной целью миссии является исследование спутников Европа, Ганимеда и Каллисто. Их поверхность покрыта льдом, под которым могут скрываться водные океаны. В ЕКА отметили, что спутники, каждый из которых размером с планету, «дают нам дразнящие намеки на то, что условия для жизни могут существовать не только» на Земле.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл