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Технологии и медиа ,  
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Маск сообщил, что на спутниках Юпитера можно найти «много интересного»

Илон Маск: на спутниках Юпитера можно найти много интересного

На спутниках планеты Юпитер можно найти «много интересного», сообщил миллиардер, предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск.

Аккаунт Black Hole («Черная дыра») в соцсети X (Twitter) опубликовал снимок второго по величине спутника Юпитера Каллисто, который был сделан космическим аппаратом Galileo.

«Мы найдем много интересного на спутниках Юпитера», — прокомментировал пост Маск.

Маск привел данные спутников Starlink в ответ на вопрос об инопланетянах
Технологии и медиа
Илон Маск

В апреле 2023 года Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету-носитель Ariane 5 с космическим зондом JUICE, предназначенным для изучения спутников Юпитера. Ожидается, что JUICE достигнет цели в июле 2031 года.

Главной целью миссии является исследование спутников Европа, Ганимеда и Каллисто. Их поверхность покрыта льдом, под которым могут скрываться водные океаны. В ЕКА отметили, что спутники, каждый из которых размером с планету, «дают нам дразнящие намеки на то, что условия для жизни могут существовать не только» на Земле.

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Юпитер спутники Илон Маск космос
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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