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Business Insider узнал о родившихся у Маска год назад близнецах

По информации портала, мать детей — топ-менеджер одной из основанных бизнесменом компаний Шивонн Зилис. Двойняшки родились в ноябре прошлого года, незадолго до рождения второго ребенка Маска и его бывшей жены певицы Grimes
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В ноябре прошлого года у бизнесмена Илона Маска и топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы, сообщил Business Insider со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, дети появились на свет за несколько недель, до того как у Маска и его тогдашней супруги певицы Си Буше, известной под псевдонимом Grimes, при помощи суррогатной матери родился второй ребенок. О разрыве пары Маска и Буше стало известно в сентябре 2021 года.

В апреле Маск и Зилис подали заявление на изменение имен детей: они будут носить фамилию отца, пишет Business Insider.

Шивон Зилис 36 лет. Она родилась в Канаде, получила степень бакалавриата в экономике и философии в Йельском университете. В 2015 году Зилис попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории венчурного капитала: она занималась инвестициями в области машинного обучения в фонде Bloomberg Beta. Во время сотрудничества с основанной Маском компанией Open AI Зилис познакомилась с бизнесменом, после чего некоторое время работала в Tesla. Сейчас она занимает должность исполнительного директора в нейротехнологической компании Neuralink. По данным издания, Зилис упоминалась в качестве кандидатуры на пост главы Twitter после приобретения компании Маском.

Сам бизнесмен в последнее время несколько раз поднимал в своем Twitter тему сокращения рождаемости. Он обсуждал этот вопрос на встрече с папой римским в начале июля.

«Вопреки распространенному мнению, что чем богаче человек, тем больше у него детей, я редкое исключение», — говорил Маск. В июне он опубликовал в соцсети сцену из фантастической комедии Майка Джаджа «Идиократия» (Idiocracy, 2006). В фильме описывается мир, в котором интеллектуалы не спешат заводить детей, а у людей с низким IQ, напротив, большие семьи — таким образом население Земли «оглупляется». «Когда я спрашиваю у своих друзей, почему они не заводят детей (очень немногие из них делают это), это звучит точь-в-точь как этот фильм», — пояснил Маск.

Помимо близнецов от Зилис, у Маска семеро детей: двойняшки Гриффин и Вивиан Дженна (в прошлом — Ксавье) и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от первого брака и сын Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-12) и дочь Экза Дарк Сайдерил от третьего брака — с Grimes. Первенец Маска от брака с первой женой Джастин Уилсон, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

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