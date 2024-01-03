Маск назвал самую большую проблему человечества

Демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества, заявил Маск. Ранее он говорил, что наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие

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Демографический коллапс сегодня является самой большой проблемой человечества, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — так Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети под ником DogeDesigner о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Cреди стран, которые перечислил DogeDesigner — Япония, Сингрпур, Вьетнам, Италия, Нидерланды, Южная Корея и Китай.

Ранее Маск неоднократно называл среди главных угроз человечеству исследования в области искусственного интеллекта, отмечая, что такие исследования нужно ограничивать. Накануне он также заявил, что наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие.

В ноябре 2022 года численность населения Земли преодолела рубеж в 8 млрд человек. По данным ООН, увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. Отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му.

За последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х уже 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.



В то же время в ООН указали, что несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции». При этом доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире увеличится более чем в два раза.