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Маск назвал самую большую проблему человечества

Илон Маск: демографический коллапс — самая большая проблема человечества
Демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества, заявил Маск. Ранее он говорил, что наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Демографический коллапс сегодня является самой большой проблемой человечества, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — так Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети под ником DogeDesigner о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Cреди стран, которые перечислил DogeDesigner — Япония, Сингрпур, Вьетнам, Италия, Нидерланды, Южная Корея и Китай.

Ранее Маск неоднократно называл среди главных угроз человечеству исследования в области искусственного интеллекта, отмечая, что такие исследования нужно ограничивать. Накануне он также заявил, что наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие.

Маск назвал 2024 год более безумным, чем предыдущие
Общество
Илон Маск

В ноябре 2022 года численность населения Земли преодолела рубеж в 8 млрд человек. По данным ООН, увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. Отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му.

За последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х уже 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

В то же время в ООН указали, что несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции». При этом доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире увеличится более чем в два раза.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск угроза человечество демография
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