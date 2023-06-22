Члены экипажа пропавшего в Атлантике батискафа погибли

Компания — оператор батискафа OceanGate объявила, что экипаж судна, скорее всего, погиб. Береговая охрана США сообщила, что найденные до этого обломки являются частями батискафа. Члены экипажа числятся погибшими

Фото: Brian Snyder / Reuters

Члены экипажа и пассажиры батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику» и переставшего выходить на связь несколько дней назад, вероятно, погибли, говорится в заявлении OceanGate, компании — оператора судна. Об этом сообщает CNN.

Береговая охрана США подтвердила, что найденные ранее обломки являются частями корпуса «Титана»: управляемый дистанционно беспилотник нашел хвостовой обтекатель судна неподалеку от носовой части «Титаника». Пятеро находившихся на борту людей считаются погибшими.

«Мы немедленно уведомили семьи от имени береговой охраны Соединенных Штатов и всего объединенного командования», — заявил представитель ведомства, передает Fox News.

«Титан» пострадал от «катастрофической имплозии», то есть его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине, заявили в Береговой охране.

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Береговая охрана США до этого сообщила об обнаружении неустановленных обломков рядом с «Титаником». Как отмечает телеканал, они находятся примерно в 500 м от носовой части затонувшего лайнера.

Эксперт и друг двух из пяти находящихся в батискафе Дэвид Мирнс ранее рассказал об обнаружении посадочной рамы и задней крышки.

«Титан», отправившийся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник», пропал с радаров утром 18 июня, спустя менее чем два часа с момента погружения. На его борту находились пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, управлявший батискафом, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Поиски аппарата проводились на площади около 20 тыс. кв. км, к ним привлекли специалистов из нескольких стран и три специальных судна. 21 июня CNN сообщал, что спасатели слышали «акустическую обратную связь»: звук, похожий на стук, который раздавался раз в 30 минут в течение как минимум четырех часов. По расчетам береговой охраны США, запасы кислорода на батискафе закончились днем 22 июня.

В ходе экспедиции планировалось среди прочего собрать образцы ДНК на месте крушения «Титаника», писала The Wall Street Journal.