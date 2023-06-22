Береговая охрана США нашла обломки в районе поиска пропавшего батискафа

Пропавший подводный аппарат с пятью людьми на борту, который отправился к обломкам «Титаника», ищут несколько дней. По расчетам береговой охраны США, кислород в батискафе закончился днем 22 июня

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В ходе проведения поисково-спасательной операции в связи с исчезновением туристического батискафа в Атлантическом океане беспилотник обнаружил обломки неподалеку от затонувшего «Титаника», сообщает береговая охрана США.

«Эксперты объединенного командования оценивают полученную информацию», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Могут ли обнаруженные обломки иметь отношение к пропавшему батискафу, береговая охрана США не уточняет.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, отправившийся к обломкам затонувшего более века назад лайнера «Титаник», пропал с радаров утром 18 июня. Внутри аппарата находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и Стоктон Раш, директор OceanGate, управляющий батискафом. В ходе экспедиции планировалось в том числе собрать образцы ДНК на месте крушения «Титаника», писала The Wall Street Journal.

Поиски аппарата проводятся на площади около 20 тыс. кв. км, к ним привлекли специалистов из нескольких стран и три специальных судна.

21 июня CNN сообщал, что спасатели, задействованные в операции, слышали «акустическую обратную связь»: звук, похожий на стук, который раздавался раз в 30 минут в течение как минимум четырех часов. По расчетам береговой охраны США, запасы кислорода на батискафе закончились днем 22 июня.