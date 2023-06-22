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Жена владельца пропавшего батискафа оказалась потомком жертв «Титаника»

NYT: жена владельца пропавшего в Атлантике батискафа оказалась потомком жертв «Титаника»
Исидор и Ида Штраус
Исидор и Ида Штраус

Супруга исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком двух пассажиров первого класса «Титаника». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на архивные документы.

Согласно документам Венди Раш является праправнучкой магната розничной торговли, совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса и его жены Иды — двух самых богатых людей на борту «Титаника». Они погибли при крушении лайнера в 1912 году.

Выжившие в катастрофе вспоминали, что видели, как Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке в пользу женщин и детей. Ида Штраус заявила, что не оставит своего мужа, и их двоих видели стоящими рука об руку на палубе «Титаника», когда корабль шел ко дну, пишет NYT. На тот момент они прожили в браке 40 лет.

По данным New York Times, тело Исидора Штрауса было найдено в море примерно через две недели после того, как затонул «Титаник». Останки Иды Штраус так и не были найдены.

Одна из дочерей Штраусов, Минни, вышла замуж за доктора Ричарда Вейла в 1905 году. Их сын, Ричард Вейл-младший, позже стал президентом Macy's в Нью-Йорке, а его сын, доктор Ричард Вейл III, является отцом Венди Раш, пояснила исполнительный директор Исторического общества Штрауса Джоан Адлер.

Венди Раш вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника» за последние два года. Помимо этого, она является директором по коммуникациям и членом правления благотворительного фонда компании.

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Батискаф «Титан», направлявшийся к обломкам «Титаника» в северной части Атлантического океана, пропал с радаров утром 18 июня. Среди экипажа пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

К вечеру 20 июня кислорода на батискафе хватало еще на 40 часов, береговая охрана США подтверждала фиксацию шумов в районе поиска батискафа. Аппарат разыскивают на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км).

По данным The Wall Street Journal, OceanGate Expeditions с помощью батискафа планировала собрать образцы ДНК на месте крушения «Титаника».

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