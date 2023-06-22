Проценко назвал главную опасность постковида

Главврач «Коммунарки» рассказал, что проявления постковида очень разнообразны и могут представлять опасность для здоровья человека. Среди таких проявлений он отметил нарушение памяти, утомляемость и сердечно-сосудистые проблемы

Денис Проценко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» — рядом заболеваний, которые могут как быть относительно безвредными, так и представляющими опасность для сердечно-сосудистой системы и памяти. Об этом в интервью РБК рассказал главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко.



«Сейчас для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид. Его проявления действительно очень, очень разнообразны, от кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанес по сердечно-сосудистой системе переболевших», — отметил он.

По его словам, те данные по постковиду, которые собрали врачи «Коммунарки», абсолютно коррелируют с зарубежными — увеличилось количество людей с сахарным диабетом, помолодели цифры артериальной гипертонии. «Поэтому сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо», — подчеркнул Проценко.

Отвечая на вопрос о том, как часто в «Коммунарке» встречаются с постковидом, главврач отметил, что вопрос «переносили ли вы ковид» уже вошел в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога. «Потому что мы понимаем, что если да, то нужно более внимательно отнестись к давлению и к биохимическим анализам на предмет сахара в крови или гликированного гемоглобина», — добавил он.

Команда ведущих медиков под руководством Проценко в начале июня запустила онлайн-курс для переболевших COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Для каждого пользователя сайта и приложения после прохождения короткого опросного листа формируется индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно этого пользователя симптомов.

Опрошенные РБК врачи ранее перечисляли шесть основных симптомов постковида, среди них: отдышка, хроническая усталость, нарушение обоняния, проблемы с ЖКТ, когнитивные нарушения и выпадение волос.