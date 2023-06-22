Главврач «Коммунарки» заявил о периодичности мировых пандемий

Денис Проценко считает Covid-19 не искусственным вирусом. По его мнению крупные пандемии случаются раз в 50 лет, и «нашему поколению не повезло»

Денис Проценко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко уверен, что Covid-19 это не искусственный вирус. В интервью РБК Проценко заявил, что пандемии случаются раз в 50 лет.

«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, «испанка» на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, все-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живет, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло», — говорит Проценко.

Он отмечает, что сейчас у пациентов с ковид нет такого тяжелого течения, как в пандемию, а для врачей наибольший большой интерес представляет постковид, так как последствия коронавируса продолжают влиять на здоровье переболевших.

Подробнее о постковиде, влиянии санкций на медицину и борьбе с антиваксерами читайте утром 22 июня в интервью Дениса Проценко.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, спустя почти три года после ее объявления. Это решение он объяснил тем, что в течение более года «в пандемии наблюдается тенденция к снижению, иммунитет населения растет вследствие вакцинации и инфицирования, уменьшается смертность и ослабевает давление на системы здравоохранения».

В России, по данным оперштаба, с начала пандемии умерли 399 тыс. зараженных COVID-19. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID-19 не был основной причиной смерти.

Самыми пострадавшими от вируса странами (по количеству умерших жителей) стали США, Бразилия и Индия — там от коронавируса скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале марта 2023 заявил, что вероятность создания вируса в лаборатории «весьма реальна», но однозначного ответа на этот вопрос нет. Власти Китая в ответ призывают прекратить «политизировать вопрос происхождения коронавируса» и напоминают, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что лабораторное происхождение вируса маловероятно.