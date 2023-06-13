Проценко и команда врачей запустили онлайн-курс для перенесших COVID

Денис Проценко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Команда ведущих медиков под руководством главврача московской больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко представила онлайн-курс для переболевших COVID-19 и другими вирусными инфекциями, говорится в пресс-релизе платформы послевыписки.рф.

«В России создана первая в мире экспертная платформа, призванная помочь пациентам вернуть доковидное качество жизни. Первым этапом проекта послевыписки.рф, популярно рассказывающим о реабилитации, стал курс видеолекций и практикумов для перенесших COVID-19 и схожие инфекционные заболевания», — говорится в сообщении.

Из-за разных проявлений постковидного синдрома в проекте приняли участие ведущие пульмонолог, кардиолог, дерматолог, психиатр, невролог, гастроэнтеролог, сомнолог, реабилитолог, нейропсихолог и другие специалисты.

Для каждого пользователя сайта и приложения после прохождения короткого опросного листа формируется индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно этого пользователя симптомов.