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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда

Первые буквы абзацев речи режиссера, произнесенной в ходе судебного заседания, складываются в фразу «Я ни о чем не жалею. Сочувствую вам»

Режиссер Кирилл Серебренников выступил с речью во время прений сторон на заседании суда по делу «Седьмой студии», ее текст опубликовала «Медиазона». Первые буквы в абзацах опубликованного текста складываются в фразу «Я ни о чем не жалею. Сочувствую вам».

По словам Серебренникова, в театральном проекте «Платформа», который стал поводом для возбуждения уголовного дела, заключалась «идея свободы художественного высказывания, идея многообразия видов жизни, утверждения сложности мира, его разнообразия, его молодости и обаяния в этом разнообразии». С его помощью Серебренников планировал вернуть в Россию «молодых ребят, которые все чаще работают в Европе, получая там гранты, успех, признание» и позволить им реализовываться на родине.

«Есть ли смысл в этих трех годах «Платформы», за которыми последовали три года арестов, ложных обвинений, судебных разбирательств? Этот вопрос все чаще задаешь себе сам», — сказал режиссер.

Он напомнил, что «Платформа» организовала за три года 340 мероприятий, о проделанной в рамках проекта работе говорили многочисленные свидетели. «Претензии Минкульта и прокуратуры, что за деньги субсидии мы сделали что-то не так — смехотворны. Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионов мы 128 «украли»! Ну так хоть бы об этом сказали! Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензии к нам. Ни в целом к проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю», — заявил режиссер.

Он признал, что бухгалтерия «Платформы» была «ужасно организована» и велась «из рук вон плохо», но подчеркнул, что на это повлиять не мог. «К сожалению, ни повлиять на это, ни изменить это тогда, я не мог, я ничего в работе бухгалтерии не понимаю. Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами», — подчеркнул Серебренников. Он отметил, что проблемы с ведением бухгалтерии стали ясны еще в ходе аудита, который он же и организовал еще в 2014 году.

«Никто и не удивился бы, если бы разбирательства велись именно в этой плоскости. Если бы следователи разбирались в том, как бухгалтеры обналичивали наши деньги через собственные фирмы. Но «театральное дело» — это не про бухгалтерию. Это про то, как люди, которые делают успешный театральный проект, из-за изменения в общественном климате бездоказательно объявляются «преступной группой», это про то, как государство (ведь Министерство культуры — это государство) отказывается от того, что сделано и создано им же самим на деньги налогоплательщиков, на деньги бюджета, в угоду конъюнктуре момента», — заключил режиссер.

В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа».

Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
Общество
Кирилл Серебренников

В августе 2017 года Серебренников был задержан по обвинению в причастности к хищению средств, выделенных Минкультуры АНО «Седьмая студия» на развитие проекта «Платформа». По версии обвинения, в 2011–2014 годах Серебренников и остальные фигуранты дела похитили 133 млн руб. (позднее обвинение снизило сумму до 129 млн). Серебренников и другие обвиняемые, в том числе генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум отказались признать вину в мошенничестве.

В сентябре 2019 года Мещанский районный суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. При этом судья отменила действие взятой с режиссера подписки о невыезде. В результате уголовное дело снова поступило в суд первой инстанции. В ходе нового рассмотрения процесса прокурор запросил назначить Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тыс. руб. Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому гособвинитель запросил пять лет и штраф в размере 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года плюс штрафы в размере 200 тыс. руб.

Теги: «дело Серебренникова», Кирилл Серебренников
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Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
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