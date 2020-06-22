Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда

Первые буквы абзацев речи режиссера, произнесенной в ходе судебного заседания, складываются в фразу «Я ни о чем не жалею. Сочувствую вам»

Режиссер Кирилл Серебренников выступил с речью во время прений сторон на заседании суда по делу «Седьмой студии», ее текст опубликовала «Медиазона». Первые буквы в абзацах опубликованного текста складываются в фразу «Я ни о чем не жалею. Сочувствую вам».

По словам Серебренникова, в театральном проекте «Платформа», который стал поводом для возбуждения уголовного дела, заключалась «идея свободы художественного высказывания, идея многообразия видов жизни, утверждения сложности мира, его разнообразия, его молодости и обаяния в этом разнообразии». С его помощью Серебренников планировал вернуть в Россию «молодых ребят, которые все чаще работают в Европе, получая там гранты, успех, признание» и позволить им реализовываться на родине.

«Есть ли смысл в этих трех годах «Платформы», за которыми последовали три года арестов, ложных обвинений, судебных разбирательств? Этот вопрос все чаще задаешь себе сам», — сказал режиссер.

Он напомнил, что «Платформа» организовала за три года 340 мероприятий, о проделанной в рамках проекта работе говорили многочисленные свидетели. «Претензии Минкульта и прокуратуры, что за деньги субсидии мы сделали что-то не так — смехотворны. Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионов мы 128 «украли»! Ну так хоть бы об этом сказали! Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензии к нам. Ни в целом к проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю», — заявил режиссер.

Он признал, что бухгалтерия «Платформы» была «ужасно организована» и велась «из рук вон плохо», но подчеркнул, что на это повлиять не мог. «К сожалению, ни повлиять на это, ни изменить это тогда, я не мог, я ничего в работе бухгалтерии не понимаю. Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами», — подчеркнул Серебренников. Он отметил, что проблемы с ведением бухгалтерии стали ясны еще в ходе аудита, который он же и организовал еще в 2014 году.