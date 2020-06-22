На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Сгорели несколько лабораторий, метеокабинет и радиорубка, пострадавших среди персонала нет.

«21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 МСК) на антарктицеской станчии Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью», — сообщили в институте.

В результате произошедшего оказались уничтожены метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космицеских луцей, серверная, гидрометеорологицеская лаборатория и радиорубка.

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