На российских станциях в Антарктиде ввели карантин

Антарктическая станция «Прогресс» (Фото: ТАСС)

На российских полярных станциях в Антарктиде ввели режим карантина в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НИИ Арктики и Антарктики.

В пресс-службе уточнили, что все российские станции находятся на карантине и общение между ними идет только по телефону и интернету. Заболевших среди сотрудников станций нет. При этом работа на станциях продолжается, указали в пресс-службе.

Антарктида остается единственным континентом, где пока не были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превышает 462 тыс. человек.

В России зафиксировали 1036 случаев заболевания, причем за сутки было выявлено 196 новых случаев.