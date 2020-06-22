Ученый ВНИИМаша получил 7 лет колонии за государственную измену

Роман Ковалев изначально проходил по одному делу с ведущим специалистом ЦНИИМаша Виктором Кудрявцевым, который обвинялся в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации в 2013 году

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает, что Ковалев полностью признал свою вину и был приговорен к семи годам колонии.

Материалы дела засекречены, рассмотрение проходило в закрытом режиме. В Мособлсуде не ответили на звонки РБК.

Ковалев был арестован в июне прошлого года. До этого он проходил по делу о госизмене ведущего специалиста ЦНИИМаша Виктора Кудрявцева. Последний подозревался в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон Кармановский институт гидродинамики». Как говорили в Роскосмосе, речь шла о событиях 2013 года, когда российский институт участвовал в исследовательской программе, предусматривавшей получение грантов от Евросоюза.

Позже еще одним фигурантом дела стал помещенный под домашний арест 77-летний Сергей Мещеряков. Последний являлся старшим научным сотрудником Центра теплообмена и газодинамики.

Источники РБК и «Коммерсанта» указывали, что расследование связано с утечкой данных о российском гиперзвуковом оружии. Агентство ТАСС сообщает, что данные технических разработок применялись при создании ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард».

Защита Кудрявцева утверждала, что преступления его клиент не совершал, а основанием для предоставления гранта бельгийской организацией стало соглашение, утвержденное на правительственном уровне. Адвокат Евгений Смирнов указывал, что последние 20 лет Кудрявцев «не знакомился ни с какими секретными сведениями».

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — головное научное предприятие «Роскосмоса».