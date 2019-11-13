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Начальника УФСИН по Ростовской области арестовали по делу о гостайне

Суд арестовал начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении гостайны, передает ТАСС.

Его адвокат Александр Заманский сообщил агентству, что дело Даххаева засекречено. Он отметил, что его подзащитному не вменяют коррупционных преступлений.

РБК направил запрос в Главное управление ФСИН России по Ростовской области. В пресс-службе суда не ответили на звонки РБК.

Даххаева и его заместителей задержали 13 ноября. Замглавы ФСИН Валерий Максименко не исключил, что им предъявят обвинения по статьям, связанным с коррупцией. По его словам, задержанию предшествовала длительная разработка, а операцией занимались ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН.

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ФСБ задержала начальника главка ФСИН по подозрению в разглашении гостайны

Даххаев стал главой ростовского главка ФСИН в августе 2017 года, тогда его назначили временно исполняющим обязанности руководителя. Спустя год президент назначил его начальником УФСИН на постоянной основе. Его предшественник на этом посту, Сергей Смирнов, был освобожден от должности указом главы государства и впоследствии задержан по подозрению в получении взятки.

До ростовского главка ФСИН Даххаев был руководителем управления ведомства по Дагестану.

Теги: Ростовская область, УФСИН, арест, новости РБК
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ФСБ задержала начальника главка ФСИН по подозрению в разглашении гостайны
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