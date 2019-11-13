Начальника УФСИН по Ростовской области арестовали по делу о гостайне

Начальника УФСИН по Ростовской области арестовали по делу о гостайне

Суд арестовал начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении гостайны, передает ТАСС.

Его адвокат Александр Заманский сообщил агентству, что дело Даххаева засекречено. Он отметил, что его подзащитному не вменяют коррупционных преступлений.

РБК направил запрос в Главное управление ФСИН России по Ростовской области. В пресс-службе суда не ответили на звонки РБК.

Даххаева и его заместителей задержали 13 ноября. Замглавы ФСИН Валерий Максименко не исключил, что им предъявят обвинения по статьям, связанным с коррупцией. По его словам, задержанию предшествовала длительная разработка, а операцией занимались ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН.