Мосгорсуд вынес приговор двум обвиненным в разглашении гостайны россиянам

Мосгорсуд вынес приговор Алексею Кондратьеву и Анне Асеевой, обвиняемым в разглашении гостайны и пособничестве в этом соответственно. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Алексей Кондратьев признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны). Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с работой со сведениями, составляющими гостайну», — сообщили в суде.

Асеевой приговор вынесли по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 283 УК (пособничество в разглашении гостайны). Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Как уточняет «РИА Новости», Кондратьев на момент совершения преступления был помощником начальника штаба части 51087. Как следует из открытых данных, эта воинская часть относится к системе противоракетной обороны Москвы.

По словам партнера адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергея Литвиненко, назначенное Кондратьеву наказание полностью соответствует установленным требованиям действующего законодательства.