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Мосгорсуд вынес приговор двум обвиненным в разглашении гостайны россиянам

Мосгорсуд вынес приговор Алексею Кондратьеву и Анне Асеевой, обвиняемым в разглашении гостайны и пособничестве в этом соответственно. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Алексей Кондратьев признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны). Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с работой со сведениями, составляющими гостайну», — сообщили в суде.

Асеевой приговор вынесли по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 283 УК (пособничество в разглашении гостайны). Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Как уточняет «РИА Новости», Кондратьев на момент совершения преступления был помощником начальника штаба части 51087. Как следует из открытых данных, эта воинская часть относится к системе противоракетной обороны Москвы.

По словам партнера адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергея Литвиненко, назначенное Кондратьеву наказание полностью соответствует установленным требованиям действующего законодательства.

«С большой долей вероятности можно предположить, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, а также полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. В соответствии с положениями Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд в обязательном порядке учитывает данные обстоятельства, которые признаются имеющими юридическое значение. Назначение судом наказания в виде условного срока лишения свободы по преступлениям, относящимся к категории средней тяжести, лицу, ранее не судимому, и, наиболее вероятно, признавшему вину в полном объеме, является весьма распространенной практикой», — сообщил он РБК.

Он добавил, что каких-либо оснований для изменения меры наказания в случае рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в вышестоящей инстанции не усматривается.

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По мнению руководителя практики уголовного и административного права Национальной юридической службы (НЮС) «Амулекс» Алены Зеленовской приговор является логичным. «Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 283 УК РФ относится к категории средней тяжести. Если подсудимые признали свою вину и представили суду положительный характеризующий материал, ничто не мешало суду назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Анне Асеевой же назначено наказание в соответствии с ее ролью в совершении преступления», — пояснила она РБК. Зеленовская добавила, что практика вынесения приговоров по данной статье невелика.

Теги: Мосгорсуд, госизмена, новости РБК
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