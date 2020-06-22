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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 590 тыс. человек

Суточный прирост заболевших составил 1,3%. В стране шестой день подряд выявляют меньше 8 тыс. случаев инфицирования
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки коронавирус COVID-19 выявили у 7,6 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. С начала пандемии в стране выявлено 592 280 случаев заражения.

По его данным, суточный прирост составил 1,3%. У 2473 заразившихся (32,5%) отсутствуют симптомы болезни. Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве — 1068. Следом идут Подмосковье (506), Ханты-Мансийский автономный округ (295), Нижегородская область (219) и Санкт-Петербург (217).

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В общей сложности в Москве теперь насчитывается 215 тыс. заболевших, в Московской области — 54,3 тыс., в Санкт-Петербурге — 22,4 тыс., в Нижегородской области — 15,7 тыс., в Свердловской области — 11,1 тыс.

Шестой день подряд в России выявляют меньше 8 тыс. случаев инфицирования. Последний раз, когда суточный прирост по числу новых случаев заражения превышал 8 тыс., был зафиксирован 16 июня.

За последние 24 часа из медицинских учреждений по всей стране были выписаны 4705 человек, переболевших коронавирусом. Из них большинство в Московской области (1238). Всего в России выздоровели 344,4 тыс. пациентов.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

20 июня президент Владимир Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России. «Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей [врачей] героической работе эпидемия начинает отступать», — сказал президент. При этом Путин подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается, а нагрузка на медицинских работников остается высокой.

По словам главы государства, есть необходимость в том, чтобы задавить коронавирус в регионах. Он отметил, что в Москве распространение COVID-19 пошло на спад, однако в некоторых субъектах ситуация с заболеванием еще сохраняется в «достаточно острой фазе».

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, заболевшие
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