Число заразившихся коронавирусом в России превысило 590 тыс. человек

Суточный прирост заболевших составил 1,3%. В стране шестой день подряд выявляют меньше 8 тыс. случаев инфицирования

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки коронавирус COVID-19 выявили у 7,6 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. С начала пандемии в стране выявлено 592 280 случаев заражения.

По его данным, суточный прирост составил 1,3%. У 2473 заразившихся (32,5%) отсутствуют симптомы болезни. Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве — 1068. Следом идут Подмосковье (506), Ханты-Мансийский автономный округ (295), Нижегородская область (219) и Санкт-Петербург (217).

В общей сложности в Москве теперь насчитывается 215 тыс. заболевших, в Московской области — 54,3 тыс., в Санкт-Петербурге — 22,4 тыс., в Нижегородской области — 15,7 тыс., в Свердловской области — 11,1 тыс.