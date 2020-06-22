Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Советник Трампа заявил, она может вспыхнуть в скором времени, и возложил на Китай ответственность за появление и распространение COVID-19. «Сделали ли они это специально, это открытый вопрос», — сказал он

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Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью. Об этом в интервью CNN заявил советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро.

Отвечая на вопрос ведущего Джейка Таппера, готовятся ли американские власти ко второй волне COVID-19, Наварро сказал: «Конечно». «Мы готовимся, готовимся к тому, что [это] может произойти. Я не утверждаю, что это произойдет, но, конечно, нужно готовиться», — отметил он.

Советник также добавил, что «Китай создал эту пандемию». «Они создали этот вирус. И они отправили сотни тысяч китайских граждан, чтобы распространить его по всему миру», — заявил Наварро.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Китай стоит за созданием этой инфекции, Наварро предложил вместо слова «создали» использовать слово «породили». «Сделали ли они это специально, это открытый вопрос. Но это факт», — считает он.