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Пандемия коронавируса ,  
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Белый дом заявил о подготовке ко второй волне коронавируса

Советник Трампа заявил, она может вспыхнуть в скором времени, и возложил на Китай ответственность за появление и распространение COVID-19. «Сделали ли они это специально, это открытый вопрос», — сказал он
Фото: Cindy Ord / Getty Images
Фото: Cindy Ord / Getty Images

Белый дом готовится ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая может произойти будущей осенью. Об этом в интервью CNN заявил советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро.

Отвечая на вопрос ведущего Джейка Таппера, готовятся ли американские власти ко второй волне COVID-19, Наварро сказал: «Конечно». «Мы готовимся, готовимся к тому, что [это] может произойти. Я не утверждаю, что это произойдет, но, конечно, нужно готовиться», — отметил он.

Советник также добавил, что «Китай создал эту пандемию». «Они создали этот вирус. И они отправили сотни тысяч китайских граждан, чтобы распространить его по всему миру», — заявил Наварро.

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Фото: Alex Brandon / AP

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Китай стоит за созданием этой инфекции, Наварро предложил вместо слова «создали» использовать слово «породили». «Сделали ли они это специально, это открытый вопрос. Но это факт», — считает он.

Наварро рассказал, что в 2006 году он написал книгу под названием «Грядущие войны в Китае», на 150-й странице которой предсказал, что Китай создаст вирусную пандемию, способную убить миллионы. «Почему я сделал это в то время? Потому что вся структура этого авторитарного, репрессивного, непрозрачного общества направлена на то, чтобы дать нам именно то, что нам дали, что является пандемией», — заключил он.

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Фото: Yana Paskova / Getty Images

19 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о том, что мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса. «Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <...> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — сказал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по коронавирусу COVID-19, в мире выявлено почти 9 млн случаев заражения. Больше всего положительных тестов на коронавирус зарегистрировано в США (2,2 млн), за ними идут Бразилия (почти 1 млн) и Россия (584,6 тыс.). Из-за вируса в мире скончались 468 тыс. человек. На долю США приходится чуть больше четверти от всех летальных исходов (120 тыс.). Для сравнения: в идущей по этому показателю на втором месте Бразилии умерли 50,5 тыс., а в России, которая находится в середине второго десятка, скончались 8111 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, США, Белый дом
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