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В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля

В столице умерли еще 20 человек, а общее число жертв в городе выросло до 3,6 тыс. Количество умерших за сутки менее нынешнего показателя в Москве выявили 16 апреля
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В столице скончались 20 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество жертв в Москве выросло до 3617 человек.

Число умерших в столице за последние трое суток не превышает 40 человек. 20 июня в Москве зарегистрировали 32 смерти, днем ранее — 3. Нынешний показатель рекордное значение с 16 апреля. Как сообщал московский оперативный штаб, тогда в столице зафиксировали 14 смертей, днем позже — 21.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего, по данным на 21 июня, в России выявили свыше 584 тыс. зараженных. Более 339 тыс. человек выздоровели, умерли в общей сумме 8,1 тыс. Менее 8 тыс. новых случаев в сутки в стране регистрируют с 17 июня. Накануне суточный прирост по числу зараженным в России составил 7728 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова понадеялась, что лето удастся сократить интенсивность эпидемиологического процесса «всеми мерами». При этом она говорила, что Россия должна быть готова к риску второй волный коронавируса осенью. Чтобы достичь самого низкого уровня заражений SARS-CoV-2, России понадобится еще месяц, предполагала Попова.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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