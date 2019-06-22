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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Лидер группы System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян
По словам Сержа Танкяна, трагедия семьи Хачатурян стала примером того, как долгое насилие над детьми и женщинами без наказания приводит к ответному убийству
Серж Танкян (Фото: Артем Геодакян/ТАСС)

Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Соответствующий пост размещен в Facebook артиста. Музыкант, в частности, призвал российский суд проявить снисходительность по отношению к сестрам.

Запись в facebook пользователя Serj Tankian

По словам Танкяна, произошедшая трагедия свидетельствует о провале системы работы с жертвами домашнего насилия. «Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия могут привести к убийству из мести», — написал лидер System of a Down.

В среду, 19 июня, у здания Главного следственного управления Следственного комитета в Москве прошли одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Как сообщает «Настоящее время», участники акции выступили за криминализацию домашнего насилия и отмену тяжелой квалификации дела против девушек.

Ранее Марии, Крестине и Ангелине предъявили окончательное обвинение в убийстве отца. По мнению СК, сестры Хачатурян действовали по предварительному сговору. Поводом для совершения убийства стала «острая личная неприязнь» к отцу, вызванная причинением физических и психологических страданий. Теперь, согласно п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК, девушкам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Как уточнили адвокаты Хачатурян, действия девушек на фоне многолетнего насилия, в том числе сексуального, со стороны отца необходимо расценивать в качестве самообороны.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди. Погибшим оказался Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве тогда были задержаны три дочери убитого. Девушек отправили в СИЗО на два месяца в начале августа. Осенью суд отпустил их, заменив арест запретом на совершение определенных действий.

В ходе расследования судебная экспертиза признала двух старших сестер вменяемыми. По заключению специалистов, младшая — Мария, напротив, не отдавала отчета в своих действиях.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Убийство, музыкант, уголовное дело
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