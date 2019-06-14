Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца по сговору

Трем сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Речь идет о п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 27 июня 2018 года сестры Хачатурян напали на отца с ножом и молотком, нанеся ему многочисленные удары. В результате мужчина скончался. В СКР подчеркнули, что при оценке их действий следствие учло, что «мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди, им оказался Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего: 17-летняя М., 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина.

Девушек посадили в СИЗО на два месяца в начале августа. Осенью суд отпустил их, заменив арест запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.