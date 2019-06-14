Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца по сговору

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,35 -0,23 EUR Бирж. 72,29 -0,53 Brent 61,66 +0,20% USD Нал. 64,83 63,99 EUR Нал. 72,94 72,09 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1234 -0,0038 BTC/USD Бирж. 8 375,29 +152,55 IMOEX 2 746,39 -0,43% RTSI 1 344,59 -0,18% DJIA 26 106,77 +0,39% Nasdaq 7 837,13 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,25%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Газпром нефть ₽419,35 (+5,25%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 13:29
Фотографии сгоревшего SSJ100 из отчета МАК Общество, 16:11  Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца по сговору Общество, 16:08 Набиуллина сообщила о рисках для экономики при тратах ФНБ внутри страны Финансы, 16:08 В Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье Общество, 16:02 «Дочка» «Роскосмоса» решила заняться подключением школ к интернету Технологии и медиа, 16:01 Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Общество, 15:59 Пользователи пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве Технологии и медиа, 15:59 Божович продолжит работу на посту тренера «Крыльев Советов» Спорт, 15:56 МАК описал обстоятельства подлома стоек шасси SSJ100 в Шереметьево Общество, 15:51 Агентство Weiss повысило рейтинг Bitcoin: эксперты ожидают коррекцию цены Крипто, 15:47 МАК заявил о 10 попытках изменения траектории сгоревшего SSJ за 18 секунд Общество, 15:44 «Реал» приобрел японского воспитанника «Барселоны» Спорт, 15:42 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:38 Посольство в Иране сообщило о скором возвращении домой россиян с танкера Общество, 15:37
Общество ,  
0 
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца по сговору

Трем сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Речь идет о п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 27 июня 2018 года сестры Хачатурян напали на отца с ножом и молотком, нанеся ему многочисленные удары. В результате мужчина скончался. В СКР подчеркнули, что при оценке их действий следствие учло, что «мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий».

Общество
Родственники обжаловали решение суда отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе был обнаружен труп 57-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди, им оказался Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего: 17-летняя М., 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина.

Девушек посадили в СИЗО на два месяца в начале августа. Осенью суд отпустил их, заменив арест запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Теги: Следственный комитет, обвинение в убийстве
Материалы по теме
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Общество
Суд смягчил запрет сестрам Хачатурян на общение
Общество
Родственники обжаловали решение суда отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter