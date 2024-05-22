 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей»

LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри
Тело звезды сериала «Друзья» нашли в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Он утонул из-за «острого воздействия кетамина». Его уровень в крови Перри был примерно таким же, как при общем наркозе
Мэттью Перри
Мэттью Перри (Фото: Offspring Entertainment / Zuma / Global Look Press)

Уровень кетамина, обнаруженный в крови актера Мэттью Перри, был примерно таким же, как при общей анестезии, показало вскрытие. Полиция Лос-Анджелеса, Управление по борьбе с наркотиками США и Почтовая служба сейчас расследуют, как актер смог получить такую дозу препарата, пишет газета Los Angeles Times.

Тело Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», нашли в гидромассажной ванне бассейна в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Смерть актера произошла в результате несчастного случая, вызванного «острым воздействием кетамина», установили судмедэксперты.

Федеральные агентства США подключились к следствию о смерти Мэттью Перри
Общество
Фото:Mike Segar / File Photo / Reuters

По их словам, препарат вызвал «чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и дыхательную недостаточность», в результате Перри утонул. Сопутствующими причинами его смерти были ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Каким был звезда «Друзей» Мэттью Перри. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как пишет TMZ, звезда сериала «Друзья» проходил инфузионную терапию из-за депрессии и тревожности, ему вводили кетамин. Последний раз — более чем за неделю до смерти. Судмедэксперты пришли к выводу, что обнаруженный в крови актера препарат оказался там не вследствие лечения.

У Перри были диабет и хроническая обструктивная болезнь легких. Одно время он выкуривал по две пачки сигарет в день.

В мемуарах звезда «Друзей» рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию ЖКТ. В итоге Перри впал в кому на две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей, говорил он. По его словам, в итоге ему это удалось.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Мэттью Перри расследование Лос-Анджелес
Материалы по теме
Маск рассказал о встрече с Трампом и употреблении кетамина
Технологии и медиа
Эксперты предупредили о рисках из-за кетамина после смерти Мэттью Перри
Общество
Коллеги назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Два жителя Лисичанска в ЛНР погибли в результате обстрела Политика, 22:10
В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов Спорт, 22:07
Путин поручил утвердить программы развития 10 регионов Политика, 22:02
В редакцию «Компании» пришли силовики Политика, 21:59
В ДНР сообщили о первой атаке ВСУ на республику с помощью ATACMS Политика, 21:58
Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак Политика, 21:46
Россиянка победила украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» Спорт, 21:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей» Общество, 21:19
Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова Общество, 21:16
Почему США обвинили Россию в развертывании космического оружия Политика, 21:12
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы Спорт, 21:01
Путин разрешил Американ Экспресс Банку самоликвидироваться Бизнес, 20:57
Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в элите Спорт, 20:57
На Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт Политика, 20:54