LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей»

Тело звезды сериала «Друзья» нашли в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Он утонул из-за «острого воздействия кетамина». Его уровень в крови Перри был примерно таким же, как при общем наркозе

Мэттью Перри (Фото: Offspring Entertainment / Zuma / Global Look Press)

Уровень кетамина, обнаруженный в крови актера Мэттью Перри, был примерно таким же, как при общей анестезии, показало вскрытие. Полиция Лос-Анджелеса, Управление по борьбе с наркотиками США и Почтовая служба сейчас расследуют, как актер смог получить такую дозу препарата, пишет газета Los Angeles Times.

Тело Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», нашли в гидромассажной ванне бассейна в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Смерть актера произошла в результате несчастного случая, вызванного «острым воздействием кетамина», установили судмедэксперты.

По их словам, препарат вызвал «чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и дыхательную недостаточность», в результате Перри утонул. Сопутствующими причинами его смерти были ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина, который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Как пишет TMZ, звезда сериала «Друзья» проходил инфузионную терапию из-за депрессии и тревожности, ему вводили кетамин. Последний раз — более чем за неделю до смерти. Судмедэксперты пришли к выводу, что обнаруженный в крови актера препарат оказался там не вследствие лечения.

У Перри были диабет и хроническая обструктивная болезнь легких. Одно время он выкуривал по две пачки сигарет в день.

В мемуарах звезда «Друзей» рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию ЖКТ. В итоге Перри впал в кому на две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей, говорил он. По его словам, в итоге ему это удалось.