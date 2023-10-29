Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри

Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным портала TMZ, Перри мог утонуть

Актер Мэттью Перри (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

Умер американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья», ему было 54 года, пишут TMZ и Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По данным Los Angeles Times, звезда «Друзей» был найден мертвым в субботу в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказали изданию в правоохранительных органах.

TMZ со ссылкой на источники пишет, что Перри, предположительно, утонул. На месте не было найдено наркотиков. Позднее портал уточнил, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через два часа, обнаружил Перри без сознания и вызвал 911.

Мэттью Перри родился в штате Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в Канаде. Его мать Сьюзанн Мари Моррисон была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а оте, Джон Беннетт Перри — актером. Его родители разошлись, когда ему был год.

В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провел в больнице пять месяцев.

Помимо «Друзей», он снимался также в «Беверли-Хиллз, 90210», «Девяти ярдах», «Истории Рона Кларка», «Студии 60 на Сансет-Стрип», «Папе снова 17» и др.