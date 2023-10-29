 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри

На 55-м году жизни умер звезда «Друзей» Мэттью Перри
Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным портала TMZ, Перри мог утонуть
Актер Мэттью Перри
Актер Мэттью Перри (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

Умер американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья», ему было 54 года, пишут TMZ и Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По данным Los Angeles Times, звезда «Друзей» был найден мертвым в субботу в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказали изданию в правоохранительных органах.

TMZ со ссылкой на источники пишет, что Перри, предположительно, утонул. На месте не было найдено наркотиков. Позднее портал уточнил, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через два часа, обнаружил Перри без сознания и вызвал 911.

Мэттью Перри родился в штате Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в Канаде. Его мать Сьюзанн Мари Моррисон была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а оте, Джон Беннетт Перри — актером. Его родители разошлись, когда ему был год.

В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провел в больнице пять месяцев.

Помимо «Друзей», он снимался также в «Беверли-Хиллз, 90210», «Девяти ярдах», «Истории Рона Кларка», «Студии 60 на Сансет-Стрип», «Папе снова 17» и др.

Читайте на РБК Pro
За технологиями 5G будущее телекоммуникаций. Какие акции покупать
Какие болезни обостряются от стресса
Как запустить финтех-стартап на мертвом рынке
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
актер США
Материалы по теме
Умер игравший в «Рокки» актер Берт Янг
Общество
Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам
Общество
Умер игравший с The Beatles бас-гитарист Чес Ньюби
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Заседание Совбеза ООН по операции Израиля в Газе пройдет 30 октября Политика, 06:15
В Хмельницкой области прогремели взрывы Политика, 06:11
Канцелярия Нетаньяху сняла с него ответственность за атаку ХАМАС Политика, 05:54
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар Общество, 05:45
В Москве уроженец Таджикистана выстрелил в асфальт и попал в женщину Общество, 05:17
Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На Украине заключенных начали привлекать к работе на шахтах Политика, 04:46
Reuters узнал о замедлении переговоров между Израилем и ХАМАС Политика, 04:10
Раиси заявил, что Иран отказывается слушаться США Политика, 04:08
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. Политика, 03:38
Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины Политика, 03:12
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Нганну в боксерском поединке Спорт, 03:07