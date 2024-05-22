Федеральные агентства США подключились к следствию о смерти Мэттью Перри

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Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), почтовая служба и полиция проводят расследование обстоятельств гибели актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри, пишет TMZ.

По данным издания, полиция Лос-Анджелеса и DEA в течение нескольких месяцев расследовали смерть актера после того, как экспертиза показала, что он умер в результате воздействия кетамина. Позднее к расследованию присоединилась почтовая служба, сейчас они выясняют, приобретал ли Перри наркотики по почте.

Более чем за неделю до своей смерти актер проходил инфузионную терапию кетамином в связи с проблемами с психическим здоровьем, пишет TMZ. Однако обнаруженный в его организме кетамин был получен не в рамках лечения, рассказал судмедэксперт. Пока остается неизвестным, приобрел ли Перри кетамин у другого поставщика или на черном рынке.

Мэттью Перри умер к октябре 2023 года, ему было 54 года. Тело актера обнаружили в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Позже в его крови нашли наркотики, также причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца.

В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию, у него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. Перри пролежал в коме две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.