Федеральные агентства США подключились к следствию о смерти Мэттью Перри
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), почтовая служба и полиция проводят расследование обстоятельств гибели актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри, пишет TMZ.
По данным издания, полиция Лос-Анджелеса и DEA в течение нескольких месяцев расследовали смерть актера после того, как экспертиза показала, что он умер в результате воздействия кетамина. Позднее к расследованию присоединилась почтовая служба, сейчас они выясняют, приобретал ли Перри наркотики по почте.
Более чем за неделю до своей смерти актер проходил инфузионную терапию кетамином в связи с проблемами с психическим здоровьем, пишет TMZ. Однако обнаруженный в его организме кетамин был получен не в рамках лечения, рассказал судмедэксперт. Пока остается неизвестным, приобрел ли Перри кетамин у другого поставщика или на черном рынке.
Мэттью Перри умер к октябре 2023 года, ему было 54 года. Тело актера обнаружили в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Позже в его крови нашли наркотики, также причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца.
В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию, у него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. Перри пролежал в коме две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования