Букеровскую премию впервые получила немецкая писательница
Букеровскую премию 2024 года присудили немецкой писательнице Дженни Эрпенбак за роман «Кайрос», сообщается на сайте премии. Она стала первым автором из Германии, удостоенной этой награды.
В книге рассказывается о «разрушительном романе между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов», угасание их отношений происходит на фоне крушения ГДР, сказано в описании.
«Эгоцентризм влюбленных, их погружение в разрушительный водоворот остаются связанными с более широкой историей Восточной Германии в этот период, часто пересекаясь с историей под странными углами», — так прокомментировала сюжет книги председатель жюри Элеонора Вахтель.
Эрпенбак — уроженка Восточного Берлина, она родилась в 1967 году. Помимо писательства, она занимается драматургией и режиссурой в опере. Свою первую повесть она опубликовала в 1999 году. Среди ее известных произведений — «Книга слов» (2008), «Посещение» (2010) и «Конец дней» и «Уходи, унеси, пропади» (2017, за этот роман она получила номинацию на Букеровскую премию в 2018 году).
Вместе с автором награду ($50 тыс.) разделил переводчик Майкл Хоффман, так как премию вручают за произведения на английском языке.
Букеровскую премию в прошлом году получил ирландский писатель Пол Линч за свой пятый роман «Песнь пророка». В нем рассказывается история Айлиш Стэк, ученой и матери четверых детей, в момент, когда власти Ирландии скатываются к тирании и фашизму. Отправной точкой сюжета служит допрос мужа героини тайной полицией, после чего та пытается спасти свою семью в антиутопических условиях.
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