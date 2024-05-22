Букеровскую премию впервые получила немецкая писательница

Обладательницей премии стала Дженни Эрпенбак, уроженка Восточного Берлина, за книгу о любви студентки и пожилого мужчины в ГДР в 1980-х

Фото: The Booker Prizer / X

Букеровскую премию 2024 года присудили немецкой писательнице Дженни Эрпенбак за роман «Кайрос», сообщается на сайте премии. Она стала первым автором из Германии, удостоенной этой награды.

В книге рассказывается о «разрушительном романе между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов», угасание их отношений происходит на фоне крушения ГДР, сказано в описании.

«Эгоцентризм влюбленных, их погружение в разрушительный водоворот остаются связанными с более широкой историей Восточной Германии в этот период, часто пересекаясь с историей под странными углами», — так прокомментировала сюжет книги председатель жюри Элеонора Вахтель.

Эрпенбак — уроженка Восточного Берлина, она родилась в 1967 году. Помимо писательства, она занимается драматургией и режиссурой в опере. Свою первую повесть она опубликовала в 1999 году. Среди ее известных произведений — «Книга слов» (2008), «Посещение» (2010) и «Конец дней» и «Уходи, унеси, пропади» (2017, за этот роман она получила номинацию на Букеровскую премию в 2018 году).

Вместе с автором награду ($50 тыс.) разделил переводчик Майкл Хоффман, так как премию вручают за произведения на английском языке.

Букеровскую премию в прошлом году получил ирландский писатель Пол Линч за свой пятый роман «Песнь пророка». В нем рассказывается история Айлиш Стэк, ученой и матери четверых детей, в момент, когда власти Ирландии скатываются к тирании и фашизму. Отправной точкой сюжета служит допрос мужа героини тайной полицией, после чего та пытается спасти свою семью в антиутопических условиях.