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Букеровскую премию получил писатель-ирландец Пол Линч за «Песнь пророка»

Букеровскую премию получил ирландский писатель Пол Линч за «Песнь пророка»
«Песнь пророка» — пятый роман Пола Линча, в нем рассказывается о женщине, которая пытается спасти семью в условиях, когда правительство движется к тирании и фашизму
Пол Линч (второй справа)
Пол Линч (второй справа) (Фото: paullynchwriter / Х)

Обладателем Букеровской премии 2023 года стал ирландский писатель Пол Линч, сообщается на сайте премии.

Он получил награду за свой пятый роман «Песнь пророка». В романе рассказывается история Айлиш Стэк — ученой и матери четверых детей в момент, когда власти Ирландии скатываются к тирании и фашизму. Отправной точкой сюжета является допрос мужа героини тайной полицией, после чего Стэк пытается спасти свою семью в антиутопических условиях.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрящий и смелый. С большой живостью «Песнь пророка» отражает социальные и политические тревоги на текущий момент. Читатели найдут ее трогательной и правдивой и не скоро забудут содержащиеся в ней предупреждения», — сказано о произведении на сайте премии.

Линч рассказывал, что на написание книги у него ушло четыре года, а начало ее создания он назвал одним из чудес своей писательской жизни.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Как пишет The Washington Post, «Песня пророка» значительно отличается от других произведений Линча — «в основном пасторальных исторических романов, действие которых происходит в Западной Ирландии». Его первая книга, «Красное небо утром» (2013), повествует о фермере-арендатора, живущем в XIX веке; действие романа «Черный снег» (2014) разворачивается в 1945 году, его герой — скотовод; в книге «Грейс» (2017) рассказывается о сиблингах, которые пытаются выжить во время голода в Ирландии; в «По ту сторону моря» (2019) главные герои — рыбаки, которых выбросило на мель во время шторма в Тихом океане. «Песнь пророка» была опубликована в этом году.

Линч родился в 1977 году в городе Лимерик на западе Ирландии, живет в Дублине. Помимо писательской работы, занимался журналистикой: он был кинокритиком ирландской газеты Sunday Tribune и британской The Sunday Times.

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Букеровская премия литература Ирландия
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