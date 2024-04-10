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В шорт-лист Букеровской премии не вошли книга о Сталине и роман украинца

Опубликован шорт-лист Букеровской премии

В шорт-лист литературной международной Букеровской премии 2024 года вошли произведения, переведенные с шести языков. Список, где «радикально, оригинальным образом переплетаются интимное и политическое», опубликован на сайте литературной награды.

За премию будут бороться романы:

  • «Кривой плуг» бразильца Итамара Виейры-младшего;
  • «Это не река» аргентинки Сельвы Альмады;
  • «О чем я предпочитаю не думать» нидерландки Йенте Постумы;
  • «Кайрос» немки Дженни Эрпенбек;
  • «Три поколения железнодорожников» южнокорейца Хван Сок Ёна;
  • «Подробности» шведки Ии Генберг.

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Общество
Фото:Kevin Winter / Getty Images

Указанные произведения были отобраны из более длинного списка — лонг-листа, в который вошли 13 книг. В шорт-лист оттуда не попали:

  • книга албанца Исмаиля Кадаре «Звонит диктатор», в основе которой лежит история телефонного разговора между Иосифом Сталиным и писателем Борисом Пастернаком об аресте поэта Осипа Мандельштама;
  • роман «Серебряная кость», написанный уроженцем Ленинградской области, ныне гражданином Украины Андреем Курковым на русском языке;
  • «Симпатия» Родриго Бланко Каотдерон;
  • «Неоткрытый» Габриэлы Винер;
  • «Белые ночи» Урсулы Хонек;
  • «Дом на Виа Гемито» Доменико Старноне;
  • «Затерянный во мне» Вероники Раймо.

Победителя премии объявят в ноябре. Ее денежная часть составит £50 тыс., которые поделят поровну между автором и переводчиком произведения на английский язык. Попавшие в шорт-лист премии получат по £2,5 тыс.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград английской литературы. Изначально она присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. А с 2015 года эту премию может получить любой автор романа на английском языке, независимо от гражданства.

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Теги
Букеровская премия награда литература литературная премия
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